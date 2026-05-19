Raffadali, arrestato ubriaco al volante

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A Raffadali i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni perché, ubriaco alla guida, si è schiantato contro un altro mezzo posteggiato a bordo strada. Quando i militari sono giunti sul posto, in via Porta Agrigento, lui si è scagliato contro di loro. E’ stato bloccato e ristretto ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. E denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato di ebbrezza.