Agrigento, rapina in via Picone, due imputati a giudizio immediato

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, accogliendo quanto proposto dal pubblico ministero, Giada Rizzo, ha disposto il giudizio immediato a carico di Carmelo Luparello, 46 anni, e Calogero Sortino, 39 anni, imputati della rapina ad una tabaccheria in via Picone ad Agrigento lo scorso 20 agosto. Avrebbero minacciato il titolare, rapinandolo di 540 euro. Determinanti ai fini delle indagini si sono rivelati i responsi dei sistemi di videosorveglianza. Prima udienza l’8 gennaio innanzi alla seconda sezione penale presieduta da Wilma Mazzara. I difensori sono gli avvocati Rosalinda Mangiapane e Calogero Lo Giudice.