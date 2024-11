Truffa agli anziani, rubati 4 mila euro ad una pensionata

Condividi

Visualizzazioni 80

Truffa agli anziani a Porto Empedocle, dove una pensionata di 80 anni ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente maresciallo dei Carabinieri, che ha raccontato di un incidente stradale che ha coinvolto il figlio di lei, e della necessità di pagare almeno 18.000 euro per evitare risvolti giudiziari. Poco dopo un giovane sedicente avvocato si è presentato all’ingresso dell’abitazione, e lei gli ha consegnato 4.000 euro in contanti. Quando poi ha compreso di essere stata ingannata, l’anziana ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso.