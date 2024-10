Alluvioni in Sicilia, l’assessore regionale Savarino: “La Regione vicina ad amministratori e cittadini”

Condividi

“Ho seguito con grande apprensione gli eventi alluvionali che hanno colpito in particolare alcune zone della Sicilia. Sono sempre stata in contatto costante con il presidente della Regione Renato Schifani, con i nostri dirigenti e con i vigili del fuoco, che ringrazio per l’impegno profuso a tutela della popolazione. Il governo regionale è vicino alle amministrazioni

comunali e ai cittadini dei territori interessati, nell’Ennese, nell’isola di Stromboli e nell’Agrigentino, in particolare a Licata”.

A dirlo è l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, che aggiunge: “La dichiarazione dello stato di emergenza regionale e l’impegno di spesa per i lavori urgenti, deliberati oggi dalla giunta, consentono di eliminare situazioni di pericolo e impedire rischi in vista delle prossime piogge”.



“La Regione si attiverà immediatamente per la rimozione dei detriti alluvionali – sottolinea l’assessore -, a cominciare dal Salso che sarà oggetto di un importante intervento di bonifica della foce così da consentire il regolare deflusso delle acque in mare. Per questo fiume, inoltre, prenderanno il via a breve anche altri interventi: il nuovo sistema di pompaggio delle acque meteoriche in piazza Gondar, finanziato per oltre 3 milioni di euro, e i lavori di messa in sicurezza nel tratto urbano del fiume, nella zona est di Licata, per oltre 7,8 milioni di euro. La Protezione civile regionale ha già espletato la gara e siamo in fase di consegna dei lavori. Confido che le opere possano essere realizzate in tempi rapidi per garantire la sicurezza di tutta l’area, dei residenti e delle attività produttive”, conclude l’esponente della Giunta Schifani.