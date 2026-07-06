Violenza sessuale a Trapani, condannati in primo grado Antonino Pizzolato e altri tre imputati

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Il Tribunale di Trapani ha condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione quattro uomini ritenuti responsabili di una violenza sessuale ai danni di una turista finlandese. I fatti risalgono al luglio del 2022 e sarebbero avvenuti all’interno di una casa vacanze del capoluogo.

Tra i condannati figura Antonino Pizzolato, atleta azzurro e plurimedagliato nel sollevamento pesi, insieme a Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Il collegio del Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Franco Messina, ha inflitto la medesima pena a tutti e quattro gli imputati.

Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, la vicenda riguarda una turista di nazionalità finlandese che aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale durante il soggiorno in Sicilia nell’estate del 2022.

La sentenza rappresenta il primo grado del processo e, come previsto dall’ordinamento italiano, potrà essere impugnata nei successivi gradi di giudizio. Fino all’eventuale passaggio in giudicato, la decisione non è definitiva.