Omicidio Vaccaro a Pavia, il 16enne indagato trasferito in un altro carcere minorile dopo presunte aggressioni

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Il sedicenne indagato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara morto dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 19 e il 20 aprile in un parcheggio di Pavia, è stato trasferito in un altro istituto penitenziario minorile. La decisione sarebbe stata presa dopo alcuni episodi di tensione con altri detenuti, durante i quali il giovane avrebbe subito aggressioni sia fisiche sia psicologiche.

La notizia è stata resa nota dai legali del ragazzo, gli avvocati Barbara Ricotti e Fabrizio Gnocchi, in dichiarazioni riportate dalla testata La Provincia Pavese. Dopo un primo periodo trascorso nell’istituto minorile Cesare Beccaria di Milano, il 16enne è stato trasferito in una struttura situata in provincia di Benevento.

Nel frattempo, si attendono i risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Gabriele Vaccaro. Il deposito della relazione medico-legale è previsto nei prossimi giorni e potrebbe fornire elementi determinanti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La difesa del minore ha spiegato che definirà la propria strategia processuale solo dopo aver preso visione dell’esito degli accertamenti autoptici. Tra gli aspetti ancora da chiarire vi sono la natura della ferita che si è rivelata fatale e la tempistica dei soccorsi. Secondo quanto emerso nelle indagini, gli amici della vittima avrebbero contattato il personale sanitario soltanto dopo essere rientrati a casa, circostanza che sarà oggetto di ulteriori verifiche.

Resta infine senza risposta anche il mistero dell’arma utilizzata per l’aggressione, che finora non è stata recuperata dagli investigatori e rappresenta uno degli elementi ancora al centro delle indagini.