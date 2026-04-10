Si allontana dall’ospedale e scompare: ritrovata 30enne di Favara

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Ore di apprensione a Favara per la scomparsa di una giovane donna, poi fortunatamente ritrovata nel giro di poco tempo. La trentenne si era allontanata dal pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, facendo perdere le proprie tracce e facendo scattare immediatamente l’allarme.

Dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato le ricerche concentrandosi nelle aree limitrofe alla struttura sanitaria. La donna è stata infine individuata nella zona industriale di Agrigento, dove si trovava tra la vegetazione.

Una volta raggiunta, è stata prontamente soccorsa e riaccompagnata in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti medici. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento nel presidio sanitario, dove i medici hanno potuto valutarne lo stato di salute.

La notizia del ritrovamento ha rapidamente rassicurato familiari e conoscenti, che nelle ore precedenti avevano vissuto momenti di forte preoccupazione per la sua improvvisa scomparsa.