Tragico incidente sulla SP 146: muore a 17 anni il giovane Loris Incognito

Condividi

Visualizzazioni 147

Brolo è sotto shock per la morte di Loris Incognito, 17 anni, deceduto ieri sera al Policlinico di Messina a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla Strada Provinciale 146, nel tratto compreso tra Ponte Naso e Sinagra.

Il giovane era stato trasportato in elisoccorso al Policlinico dopo il violento impatto frontale tra una Mini Cooper e una Peugeot 208. Loris si trovava sul sedile del passeggero della Mini, guidata da un diciottenne, anch’egli di Brolo. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Nell’altro veicolo viaggiava una ragazza che, pur riportando ferite, non è in pericolo di vita.

All’arrivo in ospedale, le condizioni di Loris erano apparse da subito disperate. I medici hanno tentato di salvarlo con un delicato intervento chirurgico all’addome, ma ogni sforzo è stato vano: il ragazzo si è spento nella serata di ieri.

L’intera comunità brolese si stringe ora attorno alla famiglia, profondamente colpita da una tragedia che ha sconvolto il paese e che lascia ancora molti interrogativi sulle dinamiche dell’incidente.