In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l’Associazione APS Luce Centro Antiviolenza e Antistalking “Telefono Aiuto” di Agrigento con il contributo della Regione Siciliana Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro promuove l’iniziativa “La Violenza Inattesa: una giornata di Prevenzione e Contrasto alla Violenza sulle Donne”.

L’urgente necessità di rompere il silenzio, di informare sui segnali di pericolo e sui percorsi di aiuto e di promuovere un cambiamento culturale profondo rende questa iniziativa non solo opportuna ma indispensabile. Questa manifestazione è un passo concreto per rafforzare le reti di supporto, aumentare la consapevolezza sui servizi esistenti e stimolare una mobilitazione collettiva contro l’indifferenza.

L’iniziativa si svolgerà LUNEDÌ 24 NOVEMBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00 PRESSO IL PALACONGRESSI DI AGRIGENTO-SALA ZEUS.