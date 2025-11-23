San Leone, crolla di nuovo la pista ciclabile: l’allarme di MareAmico

Condividi

La forza del mare torna a colpire la costa agrigentina. A San Leone, la pista ciclabile lungo il litorale è crollata nuovamente, confermando i timori espressi da tempo dagli ambientalisti. L’erosione costiera, accentuata dall’assenza di adeguate opere di protezione a mare, ha aperto un nuovo varco, mettendo ora seriamente a rischio anche l’asfalto del Viale delle Dune.

A denunciare la situazione è ancora una volta Claudio Lombardo, referente dell’associazione MareAmico Agrigento, da anni impegnato nel monitoraggio dei fenomeni erosivi lungo il litorale. «La natura vince sempre – afferma – e come era facilmente prevedibile la pista ciclabile è crollata di nuovo. Senza interventi strutturali per frenare le mareggiate, l’erosione continuerà ad avanzare, mettendo in pericolo tutto ciò che incontra sul suo cammino».

Lombardo ricorda come più volte siano stati lanciati appelli alle istituzioni affinché si proceda con lavori concreti e risolutivi. Finora, però, gli interventi promessi da Regione, Genio civile e Comune non sono stati avviati, lasciando la zona esposta alla forza del mare e a un continuo deterioramento.

Il Viale delle Dune, importante arteria stradale e luogo simbolo del litorale agrigentino, rappresenta ora la prossima infrastruttura a rischio. Le mareggiate degli ultimi anni hanno eroso metri di costa, riducendo la spiaggia e arrivando a intaccare la base della strada.

Per MareAmico è necessario agire immediatamente: «Servono gli interventi annunciati – ribadisce Lombardo – prima che i danni diventino irreversibili».

La speranza è che questa ennesima emergenza sia il campanello d’allarme definitivo per accelerare le operazioni di messa in sicurezza e tutela del litorale.