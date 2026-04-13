Sterili polemiche contro la presidente del Consiglio comunale di Favara Miriam Mignemi. FdI fa quadrato

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A chi ci accusa di essere contrari alle multe vorrei ricordare che il sottoscritto, allora coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha donato inseme ad altri due amici, all’indomani dell’insediamento del Sindaco Palumbo, un paio di telecamere a rilevamento targhe in uso a diversi comuni proprio perché i vigili urbani potessero sanzionare gli incivili. Nonostante le rassicurazioni del Sindaco circa l’idoneità delle telecamere per una immediata installazione, le stesse rimangono ancora nei cassetti.

Il tema della sicurezza stradale, però, non si può ridurre a mero obiettivo di cassa per raggiungere 200 mila sanzioni come auspicato da Bellavia del PD e come giustamente ha fatto notare il Presidente del Consiglio Miriam Mignemi ma si misura sulla capacità di questa amministrazione di avere una visione di ordine pubblico. Basta notare l’atteggiamento dei visitatori in piazza per capirne l’approssimazione di una giunta che ormai viaggia a vista.

Non vi è turista che non chieda dove potere comprare i talloncini del parcheggio e se in piazza vi siano strisce blu o bianche. Per questo, al di là delle prime sanzioni, che anzi giungono tardive dopo 9 anni di amministrazione grillina e di sinistra e solo a ridosso della scadenza di mandato, ci piacerebbe capire in questi 9 anni perché non siano stati elevati mai sanzioni, perché le telecamere contro gli incivili che hanno sporcato la città non sono state installate e perché non sia stato attuato un piano parcheggi dignitoso come avviene nel resto delle città siciliane. In attesa che installino le telecamere donate, dunque, sulla legalità e sul rispetto delle regole non accettiamo lezioni da nessuno tanto più da chi ha lasciato Favara per oltre 9 anni nell’assoluto abbandono e degrado con un centro storico divenuto una discarica inaccessibile.

Adriano Barba

Presidente Provinciale Fratelli d’Italia.