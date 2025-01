Comune Agrigento, nel 2024 incassati oltre due milioni di euro dagli oneri urbanistici

Condividi

Il Comune di Agrigento nel 2024 ha incassato 886.261 euro dalla riscossione dei condoni edilizi e 1.062.375 euro dai permessi per costruire. Confermato il trend positivo dal 2021, con un totale complessivo di oltre 3.800.000 euro incassato dai condoni edilizi e 4.500.000 euro dai permessi per costruire. L’assessore all’Edilizia pubblica e privata, Gerlando Principato, commenta: “Si tratta di risultati frutto di un lavoro sistematico e del rinnovato entusiasmo tra i tecnici e il personale amministrativo del Comune, rafforzato anche dall’apporto dei tecnici esterni che hanno aderito al progetto sanatoria. Le risorse ricavate sono state impegnate per la manutenzione delle strade e marciapiedi, il verde pubblico, le manutenzioni dei beni e degli immobili comunali, la manutenzione nelle scuole, la manutenzione acque bianche e lavori straordinari di pubblica illuminazione. La regolarizzazione delle pratiche di condono è utile non solo per il contributo economico, ma anche per garantire il rispetto delle norme urbanistiche. Invito a cogliere la possibilità di rateizzare i costi per regolarizzare le unità abitative, evitando conseguenze più onerose. Un lavoro ben organizzato arreca benefici concreti al bilancio comunale e al territorio, restituendo fiducia e partecipazione ai cittadini” – conclude Principato.