E mentre a Favara si litiga per le multe ecco cosa accade al cimitero…(VIDEO)

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Al cimitero di Favara circola un video che mostra una realtà inaccettabile: almeno 30 bare ancora in attesa di una degna sepoltura, ammassate in uno stanzino come se fossero oggetti, non persone. Una scena che manca di rispetto non solo ai defunti, ma anche ai loro familiari.

È comprensibile l’indignazione dei parenti, costretti a convivere con l’impossibilità di dare ai propri cari una giusta e dignitosa collocazione.

Eppure, mentre accade tutto questo, a Favara si continua a discutere con inettitudine, tra polemiche sterili e inutili, su questioni secondarie come le multe dei vigili urbani. Una sinistra pronta ad azzannare la presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi la quale, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere strafelice se gli attacchi che vengono dagli “opposti” sono così miseri e privi di qualsiasi significato, vuoti, ovviamente, di fatti più seri e concreti. Dibattiti che non solo sono fuori luogo, ma che risultano anche dannosi perché distolgono l’attenzione da un problema ben più grave e urgente.

Queste discussioni non possono e non devono cancellare ciò che sta accadendo all’interno del cimitero.