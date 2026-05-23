Soldi spariti dalla cassa della farmacia: confermata la condanna per un 62enne agrigentino

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La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Agrigento nei confronti di Giuseppe Giovanni Augello, 62 anni, residente a Cattolica Eraclea, condannato a un anno di reclusione per furto aggravato.

L’inchiesta riguarda una serie di ammanchi avvenuti tra maggio e giugno del 2019 all’interno della farmacia Argento, dove l’uomo lavorava da molti anni come dipendente. Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, dal registratore di cassa sarebbero stati sottratti circa 4 mila euro in contanti nell’arco di poco più di un mese.

A fare chiarezza sulla vicenda sarebbero state le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato all’interno dell’attività commerciale. Gli investigatori hanno acquisito decine di frame che mostrerebbero l’imputato mentre prende il denaro dalla cassa. Elementi che hanno contribuito in maniera decisiva alla conferma della responsabilità dell’uomo anche nel giudizio di secondo grado.

Il titolare della farmacia, insospettito dai continui ammanchi, aveva avviato verifiche interne prima di rivolgersi alle autorità. La somma sottratta, ritenuta consistente, ha portato alla contestazione dell’aggravante legata al danno patrimoniale di rilevante entità.

Nel processo il proprietario dell’attività si è costituito parte civile.