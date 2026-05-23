Ex ispettore della Polizia locale muore schiacciato dalla sua auto

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Drammatico incidente nella frazione marinara di Santa Maria La Scala, ad Acireale, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla propria vettura finita in un burrone.

La vittima è Francesco Patamia, ex ispettore della Polizia locale di Acireale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava uscendo da un terreno di sua proprietà a bordo della sua Suzuki Vitara quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe perso stabilità.

L’auto sarebbe precipitata da un’altezza di circa quattro metri, schiacciando il 68enne. A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio della vittima, che avrebbe assistito ai drammatici momenti dell’incidente. Il giovane avrebbe visto il fuoristrada in salita, con due ruote già fuori dalla carreggiata, in un tratto privo di muro di protezione, mentre il padre si trovava sotto il veicolo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.