Sea Watch, blocco della nave Aurora dopo il soccorso di migranti

La nave Aurora della ong tedesca Sea Watch è stata bloccata dalle autorità italiane dopo avere salvato 44 migranti rimasti per cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata nel Mediterraneo centrale e sbarcati a Lampedusa. Il fermo, disposto sulla base del Decreto Piantedosi, sarebbe legato al mancato coinvolgimento delle autorità libiche, circostanza contestata dalla ong che denuncia abusi e violenze da parte delle milizie libiche e ricorda che 71 persone risultano disperse dopo il naufragio di Pasqua. L’intervento è stato preceduto da segnalazioni di Alarm Phone dall’1 aprile, e ha condotto al salvataggio dei migranti il 4 aprile. Sea Watch rischia una sanzione tra 2 mila e 10 mila euro, con dettagli ancora da comunicare.
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