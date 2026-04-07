Dramma sull’A29 a Pasquetta: 31enne perde la vita dopo un incidente e momenti di disorientamento

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Una tragedia si è consumata nel giorno di Pasquetta lungo l’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, dove un uomo di 31 anni, originario di Erice, ha perso la vita in circostanze drammatiche.

Il giovane stava viaggiando in direzione Palermo alla guida della sua Citroen C3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto ha impattato con violenza contro il guardrail destro, ribaltandosi e terminando la corsa in una posizione estremamente pericolosa, a cavallo tra le carreggiate, fino a sporgersi verso quella opposta in direzione Trapani.

Nonostante la gravità dell’incidente, il 31enne sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Tuttavia, lo stato di forte shock conseguente all’impatto avrebbe compromesso la sua lucidità. Secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe iniziato a muoversi in modo disorientato lungo la carreggiata, invece di mettersi in sicurezza oltre le barriere protettive.

Nel buio della notte, il giovane ha così raggiunto la corsia di sorpasso in direzione Palermo, dove è stato investito più volte dai veicoli in transito. Gli automobilisti sopraggiunti, a causa della scarsa visibilità e dell’alta velocità, non sono riusciti a evitare l’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale dell’Anas e i soccorritori del 118. Per diverse ore si è temuto che potessero esserci altri passeggeri coinvolti, eventualmente sbalzati fuori dall’auto durante il violento urto, ma le verifiche sono proseguite per chiarire ogni aspetto della vicenda.