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Altra truffa ad anziani: bersaglio a Favara, a danno di un insegnante di 60 anni. A lui ha telefonato un sedicente maresciallo dei carabinieri: “Dobbiamo fare dei controlli a casa sua, la sua automobile sarebbe stata usata per rapinare una gioielleria ad Agrigento, dobbiamo controllare i suoi gioielli in casa”. Lui è cascato nel tranello. Quando lo sconosciuto si è presentato a casa, lui gli ha consegnato i gioielli, per un valore di circa 2.000 euro. Indagini sono in corso alla ricerca del truffatore.