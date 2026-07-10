Riciclaggio dei milioni di Zummo, noto commercialista condannato a sei anni

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Il commercialista palermitano Fabio Petruzzella, tra i più noti della città, è stato condannato a sei anni di reclusione per riciclaggio, senza il riconoscimento dell’aggravante mafiosa, nel processo sui 19 milioni di euro trasferiti all’estero per sottrarli alla confisca del patrimonio dell’imprenditore Francesco Zummo, storico socio di Vito Ciancimino. Petruzzella, arrestato nel 2021 insieme a Zummo, è imputato di aver agevolato il trasferimento dei fondi dalla Svizzera a una banca in Albania per salvaguardare beni per un valore complessivo stimato in circa 150 milioni di euro.

Il tribunale ha riconosciuto il reato di riciclaggio, assorbendo le contestazioni relative al trasferimento fraudolento di beni, ma ha escluso il coinvolgimento mafioso e il traffico di influenze, concedendo le attenuanti generiche. Il commercialista avrebbe agito come referente di Zummo nelle operazioni finanziarie. A sostegno della tesi investigativa sono state utilizzate anche alcune intercettazioni. I 19 milioni oggetto del processo dovranno essere restituiti all’Agenzia per i beni confiscati.