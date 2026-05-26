Ribera, anziano in pericolo salvato dai Carabinieri. Complimenti all’Arma!

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La prontezza dell’intervento, la capacità di valutare rapidamente la situazione di pericolo e il tempestivo ingresso all’interno dell’abitazione hanno consentito ai Carabinieri della Tenenza di Ribera di salvare un anziano che si trovava in condizioni di grave pericolo.

È accaduto nella mattinata di sabato 23 maggio, a Ribera, dove la Centrale Operativa dei Carabinieri, allertata dalla telefonata di una cittadina, ha inviato immediatamente una pattuglia della locale Tenenza in un’abitazione del centro abitato, dove era stata segnalata la presenza di un uomo anziano sul bordo di un balcone privo di ringhiera, al secondo piano di un edificio.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato la fondatezza della segnalazione e, compresa la gravità della situazione, sono entrati senza esitazione nello stabile, raggiungendo rapidamente l’appartamento interessato. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i Carabinieri hanno individuato l’uomo a terra, a pochissima distanza dal vuoto, riuscendo a bloccarlo e a metterlo in sicurezza prima che potesse compiere un gesto estremo.

L’anziano, in evidente stato confusionale, è stato quindi rassicurato dai militari e affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, che dopo le prime cure lo ha trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Sciacca.

L’intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze drammatiche, confermando ancora una volta il ruolo dell’Arma quale presidio di prossimità, pronto a intervenire non solo nel contrasto ai reati, ma anche nelle situazioni di emergenza e di fragilità, a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.