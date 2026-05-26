Proiettile alla testa di una ragazza: un arresto

Condividi

Visualizzazioni 148

La sparatoria a Palermo la notte tra sabato e domenica, e la ragazza ferita alla testa da un proiettile: un arresto.

A Palermo i Carabinieri hanno arrestato Pietro Graziano, 23 anni. E’ stato lui la notte tra sabato e domenica, al culmine di una rissa, a sparare quattro colpi pistola all’incrocio tra le vie La Lumia e Quintino Sella, che hanno ferito alla testa una ragazza di 21 anni, in automobile con il fidanzato. E’ stato incastrato dai video dei sistemi di sorveglianza nella zona, un luogo di movida notturna. Ed è stato rintracciato a casa sua, nel quartiere dell’Albergheria. E’ risultato positivo al test dello stub. Lui, assistito dall’avvocato Corrado Sinatra, ha risposto al giudice: “Non so nulla della rissa. Ho sparato solo quando mi sono visto arrivare addosso l’auto”. Secondo gli indaganti, i colpi di pistola sarebbero stati diretti verso il fidanzato di lei. E invece lei è stata ferita alla testa da un proiettile che le è entrato dalla tempia e si è conficcato nella fronte, senza penetrare in profondità. E’ ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia. E’ stata operata. E’ fuori pericolo di vita. A Pietro Graziano è contestata anche la detenzione illegale del revolver.