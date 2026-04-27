Partita a scacchi tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Minardo: domani il rimpasto

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Il rimpasto del governo Schifani è ormai imminente: la scadenza per la nomina dei nuovi assessori è fissata per domani sera. Il rimpasto potrebbe coinvolgere da due a quattro deleghe, ma la linea del presidente della Regione rimane ferma. Nonostante le dichiarazioni del commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella, che ha suggerito di posticipare l’eventuale rimpasto per concentrarsi sulle amministrative siciliane e la chiusura delle liste, la situazione resta urgente. Se non dovesse avvenire il cambio entro mercoledì, le new entry non potrebbero giurare all’Ars prima di giovedì, rischiando così il blocco delle assunzioni di personale esterno, legato alla mancata approvazione del rendiconto regionale per il 2025.