Favara si ferma per l’ultimo saluto a Gabriele: funerali nel segno del silenzio e del rispetto. In chiesa niente foto e video

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Favara si prepara a vivere una giornata di profondo dolore e raccoglimento per dare l’ultimo saluto a Gabriele Vaccaro. Le esequie saranno celebrate domani alle 15:30 nella Chiesa Madre, in una cornice che si preannuncia solenne e partecipata.

L’intera comunità si stringerà attorno alla famiglia in un momento che va oltre il lutto privato, trasformandosi in un abbraccio collettivo. La città, ancora scossa dalla tragedia, ha già mostrato il proprio cordoglio nei giorni scorsi con una partecipata fiaccolata che ha unito idealmente Favara e Pavia, dove il giovane viveva e lavorava.

A presiedere la celebrazione sarà l’arcivescovo di Agrigento, affiancato da tutti i sacerdoti della città, in un segno tangibile di vicinanza spirituale. Attesa anche la presenza di numerose autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti istituzionali locali e a diversi sindaci del territorio.

Per l’occasione, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e invito alle attività commerciali a sospendere le proprie operazioni durante la funzione, in segno di rispetto.

Data la prevista grande affluenza, saranno installati altoparlanti all’esterno della chiesa per consentire a chi resterà in piazza di seguire la cerimonia. Allo stesso tempo, verranno adottate misure straordinarie per la viabilità, con limitazioni alla sosta e controlli agli accessi del centro storico.

Particolarmente significativo è l’appello lanciato dalla famiglia attraverso l’arciprete: durante il rito funebre non dovranno essere scattate fotografie né realizzate riprese video, nemmeno da parte degli organi di informazione. Una richiesta precisa, che invita tutti alla discrezione e al rispetto di un dolore che chiede silenzio e dignità.

Favara, dunque, si fermerà per accompagnare Gabriele nel suo ultimo viaggio, in un clima di compostezza e partecipazione che testimonia quanto profonda sia la ferita lasciata nella comunità.