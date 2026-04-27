Agrigento tra le province più povere d’Italia: è seconda per reddito pro capite più basso

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Agrigento si conferma una delle province italiane più povere, occupando il secondo posto nella classifica delle province con il reddito pro capite più basso. I dati 2024 elaborati da Whitub e Isnec rivelano che il reddito medio disponibile per abitante ad Agrigento è di 15.058 euro, un valore che la colloca subito dietro Foggia, ultima in Italia con 14.952 euro. Tale condizione economica rispecchia le difficoltà di molte aree del Mezzogiorno, dove il divario territoriale con il resto del Paese è ancora molto pronunciato. La classifica delle dieci province con il reddito più basso è dominata dalle realtà meridionali, tra cui Caserta, Enna, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Benevento, a testimonianza della persistente disuguaglianza economica tra Nord e Sud.