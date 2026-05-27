Incidente mortale sul lavoro a Catania, nella zona industriale, dove un operaio di 31 anni, Francesco Cannone, a lavoro in un’azienda di logistica, è morto schiacciato da un muletto. Sul posto è intervenuta la Polizia e personale dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. L’area dell’incidente è stata sequestrata. La Procura ha avviato un’inchiesta, al momento senza indagati, per omicidio colposo. Disposta l’autopsia
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