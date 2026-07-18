Omicidio Vaccaro, l’autopsia: soccorsi immediati non avrebbero evitato la morte

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La relazione dell’autopsia sul corpo di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso a coltellate a Pavia nella notte tra il 18 e il 19 aprile, conclude che un intervento di soccorso più rapido non avrebbe potuto salvarlo. Secondo il medico legale incaricato dalla Procura, la ferita al collo ha provocato una gravissima emorragia interna dovuta alla lesione di un vaso sanguigno di grosso calibro, rendendo il decesso inevitabile. L’esito dell’esame incide su uno dei principali punti dell’inchiesta, poiché tra l’aggressione e la chiamata al 118 trascorsero circa due ore. La difesa del sedicenne accusato dell’omicidio ha comunque nominato un proprio consulente per valutare le conclusioni dell’autopsia, che non è riuscita a identificare con precisione l’arma del delitto, definita genericamente come un’arma da punta e taglio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)