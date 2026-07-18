Rissa a Misilmeri, due feriti tra colpi di pistola e coltellate

Una violenta rissa scoppiata in piazza Fontana Nuova a Misilmeri è sfociata in un doppio ferimento: un giovane è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco, uno dei quali alla testa, mentre un altro ragazzo è stato colpito con un coltello. Entrambi sono stati trasportati e medicati all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le cause dello scontro. La persona che avrebbe esploso i colpi si è successivamente presentata in caserma.
Notizie correlate
-
Incidente stradale, morto un ventenne a LampedusaCondividi Visualizzazioni 121 A Lampedusa un incidente stradale ha provocato la morte di Florin Guiu, 20...
-
Burgio, precipita trattore, morto un uomo di 76 anniCondividi Visualizzazioni 140 In provincia di Agrigento, nelle campagne di Burgio, un incidente ha provocato la...
-
Licata, dalla rissa di Capodanno a un’inchiesta su droga e armi: dieci perquisizioni, un arresto e oltre un chilo e mezzo di stupefacenti sequestratiCondividi Visualizzazioni 154 Una rissa scoppiata durante i festeggiamenti di Capodanno nel centro di Licata ha...