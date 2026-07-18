Rissa a Misilmeri, due feriti tra colpi di pistola e coltellate

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Una violenta rissa scoppiata in piazza Fontana Nuova a Misilmeri è sfociata in un doppio ferimento: un giovane è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco, uno dei quali alla testa, mentre un altro ragazzo è stato colpito con un coltello. Entrambi sono stati trasportati e medicati all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le cause dello scontro. La persona che avrebbe esploso i colpi si è successivamente presentata in caserma.