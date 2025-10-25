Morto il bimbo di Trapani caduto dal balcone

È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il bambino di dieci anni caduto venerdì dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al nosocomio, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. La dinamica dell’accaduto fa pensare a un incidente. Il bambino, che soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico, sarebbe sfuggito al controllo della madre. La polizia indaga sul caso.
