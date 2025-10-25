Condividi

L’ex deputato e assessore regionale agrigentino Luigi Gentile ha aderito alla Lega. Dottore commercialista, deputato nella 15esima legislatura, è stato eletto con oltre 12.000 voti. Il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, afferma: “Siamo attrattivi e le politiche della Lega riscuotono sempre una grande attenzione. Accogliamo Luigi Gentile e gli amici del suo gruppo nella nostra grande famiglia consapevoli che darà un grande contributo al partito, ben sapendo che stiamo mettendo su un gruppo dirigente in grado di affrontare le sfide per far crescere la Sicilia e garantirne il progresso”. E Luigi Gentile commenta: “Mai come in questo momento la Sicilia ha visto una quantità di investimenti infrastrutturali: dal raddoppio ferroviario, agli investimenti sui porti, alle strade provinciali. E’ il momento del riscatto che tanto abbiamo aspettato e il Ponte sullo Stretto fungerà da attrattore e da acceleratore per colmare quel gap infrastrutturale che ci divide dal resto del Paese”.