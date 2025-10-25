Tragedia sulla strada per Mollarella: muore in moto Giuseppe Di Stefano

Condividi

Una tragica fatalità si è consumata nella tarda mattinata di venerdì, lungo la strada che conduce alla spiaggia di Mollarella. Giuseppe Di Stefano, 28 anni, originario di Gela, ha perso la vita in un violento incidente tra la sua motocicletta e un’autobotte in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la provinciale 67 a bordo della sua moto sportiva, diretto verso la costa licatese, quando per cause ancora in corso d’accertamento si è trovato di fronte l’autobotte. L’impatto è stato devastante: la moto si è accartocciata contro la parte anteriore del mezzo pesante e Giuseppe è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, la Polizia municipale di Licata e i Carabinieri. È stato allertato anche l’elisoccorso, atterrato poco distante dal luogo dell’incidente, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane centauro.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato i rilievi tecnici e acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di comprendere se si sia trattato di un errore umano, di una manovra azzardata o di un’improvvisa perdita di controllo.

L’autista dell’autobotte, visibilmente sotto choc, è stato ascoltato per fornire la sua versione dei fatti. Al momento non risultano indagati, ma la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo conoscitivo per chiarire le responsabilità.



