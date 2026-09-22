Confcommercio propone un ticket simbolico per la Sagra del mandorlo in fiore

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Confcommercio Agrigento accoglie con favore la scelta delle date del Mandorlo in Fiore 2027, in programma dal 2 al 7 marzo, e sollecita l’istituzione di un tavolo di confronto sulla sostenibilità economica e organizzativa della manifestazione. Il presidente Francesco Picarella considera la programmazione anticipata come strategica per turismo e commercio, ma invita a riflettere sulla riduzione della durata dell’evento e sui costi crescenti. Tra le proposte vi è un ticket, anche simbolico, per la sfilata conclusiva: le risorse, secondo Confcommercio, dovrebbero essere reinvestite in sicurezza, mobilità, trasporti, accoglienza, pulizia e servizi. L’associazione cita come precedente il Carnevale di Sciacca.