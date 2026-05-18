Incidente, perde la vita un poliziotto di 32 anni

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Tragedia sulle strade del Siracusano, dove un motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 6, nel tratto che collega Pachino a Portopalo di Capo Passero.

La vittima è Federico Vinci, 32 anni, agente di polizia in servizio al Commissariato di Avola. Il sinistro si è verificato in contrada Cozzo Grillo, nei pressi di un supermercato della zona.

Secondo le prime informazioni, il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’impatto fatale. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità. La notizia della morte del poliziotto ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e cittadini della zona.