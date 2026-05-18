Agrigento, Salvini non al Teatro Pirandello ma a Porta di Ponte

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Luigi Gentile

Il candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, annuncia che la manifestazione, oggetto di polemiche, di giovedì 21 maggio al Teatro Pirandello con Matteo Salvini, si svolgerà invece a Porta di Ponte.

Gentile spiega: “Le polemiche, le critiche e i polveroni alzati in queste ore per l’evento previsto ad Agrigento con il ministro Matteo Salvini al teatro Pirandello, è il chiaro segnale che qualcuno cede al nervosismo perché comprende che la nostra campagna elettorale, fatta esclusivamente di contenuti e di proposte, sta entrando nel cuore nella testa degli agrigentini. Ci temono e, per questo, si attaccano a qualsiasi cosa. Stiano tranquilli delatori e sanculotti perché noi andiamo avanti senza esitazione e rinunciamo anche alla location del teatro Pirandello, perché riteniamo che la presenza istituzionale di Matteo Salvini possa essere l’occasione per un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Il Teatro non avrebbe potuto contenere tanta gente. Per questa ragione giovedì prossimo, 21 maggio, parleremo agli agrigentini a Porta di Ponte, luogo simbolo dell’accesso alla città di Agrigento e fulcro del centro storico. Questa polemica, che ci lasciamo alle spalle, ci fa pensare che siamo sulla buona strada e che ormai per qualcuno il nostro progetto politico diventa sempre più motivo di preoccupazione. Pensavano di avere già la città in mano, ma la nostra azione determinata e il confronto continuo che stiamo tenendo con i cittadini, ha fatto crescere in maniera inequivocabile il consenso attorno a noi. Siamo sulla buona strada per rendere Agrigento, città veramente libera, piena di speranza e futuro.”