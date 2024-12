Domani a Porto Empedocle per Santa Barbara

Condividi

Domani mercoledì 4 dicembre ricorre Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del fuoco. A Porto Empedocle alle ore 10:30 in contrada Ciuccafa, dove vi è la Chiesa del popoloso rione, prima della messa delle ore 11 celebrata dall’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, si svolgerà la consueta esercitazione dei Vigili del fuoco, con l’esposizione dei mezzi terrestri e navali del corpo. Saranno presenti le autorità civili e militari della provincia. Il sindaco, Calogero Martello, commenta: “Per la nostra città è sempre un grande privilegio tributare i dovuti onori alla Santa patrona dei Vigili del fuoco e della Marina Militare, due istituzioni che tanto fanno per la nostra comunità, spesso nel silenzio e tra mille sacrifici. Porto Empedocle ringrazia i vigili del fuoco, gli uomini e le donne della Capitaneria per il servizio svolto ogni giorno”.