Schizzi di sangue davanti alla redazione di ReportSicilia: possibile intimidazione, indagano i carabinieri

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Questa mattina il ritrovamento davanti alla sede di via Manzoni, ad Agrigento. L’editore Giuseppe Di Rosa ha immediatamente allertato i carabinieri, intervenuti con la Radiomobile e la Scientifica per effettuare i rilievi.

Tre strisce di quello che sembrerebbe essere sangue sono state trovate sul pavimento, proprio in prossimità della porta d’ingresso della redazione. Saranno le analisi di laboratorio a confermare la natura della sostanza.

Non si esclude che possa trattarsi di un gesto intimidatorio, ma al momento non ci sono certezze sulle ragioni dell’episodio né su eventuali responsabili. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari e potrebbero rivelarsi utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’editore Giuseppe Di Rosa presenterà nelle prossime ore una denuncia ai carabinieri. Massima fiducia nell’operato degli investigatori per fare piena luce su un episodio inquietante che colpisce una redazione giornalistica e che, se confermata la natura intimidatoria del gesto, rappresenterebbe un grave attacco alla libertà di informazione.