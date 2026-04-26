Favara in lutto per Gabriele Vaccaro: attese migliaia di persone per l’ultimo saluto

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Favara si prepara a fermarsi per rendere omaggio a Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni tragicamente ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. Dopo gli accertamenti disposti dalla Procura per i minorenni, la salma sarà trasferita in Sicilia, dove familiari, amici e concittadini potranno stringersi attorno alla famiglia.

I funerali si terranno domani alle ore 15,30 presso la Chiesa Madre di Favara. La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, alla presenza di numerose autorità civili e militari. Attesi anche diversi sindaci della provincia agrigentina e il primo cittadino di Pavia, Michele Lissia, che porterà la vicinanza della comunità lombarda ai familiari del giovane.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle esequie, l’area attorno alla chiesa sarà regolamentata, vista la grande affluenza prevista. L’amministrazione comunale ha inoltre proclamato il lutto cittadino, segno di una comunità profondamente colpita dalla tragedia.

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane sarebbe stato aggredito in un parcheggio dopo un banale diverbio. Gabriele si trovava con alcuni amici quando sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi: da una richiesta apparentemente insignificante si sarebbe scatenata una lite sfociata nel dramma. Colpito mortalmente con un’arma da taglio alla gola, il 25enne è deceduto poco dopo.

Per l’omicidio è stato fermato un sedicenne di origine straniera, attualmente detenuto, accusato anche del tentato omicidio di un amico della vittima, rimasto ferito durante l’aggressione. Il giovane, durante l’interrogatorio, avrebbe dichiarato di aver reagito a un’aggressione, sostenendo quindi una versione diversa dei fatti. L’arma utilizzata non è stata ancora ritrovata.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità di altri ragazzi presenti. Nel frattempo, Favara si raccoglie nel dolore per una vita spezzata troppo presto.