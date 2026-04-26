Lampedusa, visita lampo di Papa Leone il 4 luglio: tappe tra memoria e accoglienza

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Il Vaticano ha ufficializzato l’agenda del viaggio di Papa Leone a Lampedusa, in programma sabato 4 luglio. Una presenza breve, ma fortemente simbolica, che si concentrerà nei luoghi più significativi legati al fenomeno migratorio e alle tragedie del mare.

La giornata inizierà presto: partenza dal Vaticano alle 7:15 e decollo dall’Aeroporto di Roma-Ciampino alle 7:45. L’arrivo sull’isola è previsto per le 9:00, quando prenderà il via il percorso istituzionale e pastorale del Pontefice.

Prima tappa al cimitero comunale, dove il Papa renderà omaggio alle vittime dei naufragi. Subito dopo si recherà alla Porta d’Europa, simbolo dell’attesa e della speranza di chi affronta il viaggio verso il continente europeo.

Momento centrale della visita sarà quello al Molo Favaloro. Qui Papa Leone benedirà una targa dedicata a Papa Francesco, a cui sarà intitolato l’attracco, in segno di continuità con l’attenzione della Chiesa verso i migranti. Previsto anche un incontro diretto con alcune persone accolte sull’isola.

Alle 10:30 si terrà la celebrazione della messa, con la presenza dell’immagine della Madonna di Portosalvo. Al termine, il Pontefice saluterà autorità, operatori impegnati nei soccorsi e un gruppo di bambini malati.

La visita si concluderà alle 12:30 con la partenza da Lampedusa. L’arrivo a Ciampino è previsto per le 13:45, seguito dal rientro in Vaticano. Un viaggio breve ma intenso, che punta a richiamare l’attenzione su uno dei principali luoghi simbolo dell’accoglienza nel Mediterraneo.