Il Cammino Neocatecumenale in missione a Piazza Cavour: tre domeniche di fede e incontro ad Agrigento

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Agrigento si prepara ad accogliere un momento di evangelizzazione e testimonianza nel cuore della città. Il Cammino Neocatecumenale della parrocchia Beata Maria Vergine di Fatima promuove infatti una missione in piazza che si svolgerà a Piazza Cavour per tre domeniche consecutive, con inizio alle ore 16:30.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro aperta a tutti, credenti e curiosi, che desiderano avvicinarsi o riavvicinarsi alla fede attraverso un’esperienza comunitaria semplice e diretta. La missione sarà presieduta da don Lillo Di Salvo, della parrocchia Maria Mediatrice di Favara, guida spirituale dell’evento.

Il programma prevede momenti di catechesi, canti e l’orazione dei vespri, in un clima di condivisione e raccoglimento che porterà la spiritualità fuori dalle mura della chiesa, rendendola accessibile nel quotidiano della vita cittadina.

L’obiettivo è quello di testimoniare la gioia del Vangelo, coinvolgendo passanti e famiglie in un dialogo aperto e sincero. Non solo un evento religioso, ma anche un segno di presenza viva della comunità cristiana nel tessuto urbano, capace di incontrare le persone nei luoghi della vita di tutti i giorni.

Le tre domeniche di missione si preannunciano dunque come un momento significativo per Agrigento, dove fede, musica e parola si intrecceranno per offrire uno spazio di riflessione e speranza.