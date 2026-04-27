Dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Aldo Mucci, orgoglioso per la crescita del Sindacato Generale Scuola

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Emozione e orgoglio per il Sindacato Generale Scuola (SGS). Aldo Mucci, dirigente nazionale, ha espresso grande emozione nel ricevere e annunciare la prima delega sindacale SGS in Valle d’Aosta.Si tratta di un passaggio importante che testimonia la crescita e la capacità di radicamento del SGS su tutto il territorio nazionale. Nato in Sicilia da un gruppo di lavoratori della scuola determinati a dare voce autentica al personale docente, ATA e dirigente scolastico, il sindacato rafforza oggi la propria presenza anche in una regione dalle forti peculiarità linguistiche, culturali e scolastiche come la Valle d’Aosta.”Vedere la prima tessera e la prima delega SGS arrivare dalla Valle d’Aosta mi ha emozionato profondamente”, ha dichiarato Aldo Mucci. “È la dimostrazione concreta che il nostro progetto di un sindacato democratico, indipendente e vicino ai bisogni reali dei lavoratori della scuola sta prendendo forma su scala nazionale. Dalla Sicilia, con le sue sfide legate allo spopolamento, alla dispersione scolastica e alla difesa dei piccoli plessi, portiamo un modello di rappresentanza che sa ascoltare e valorizzare ogni territorio”.Il SGS si conferma così un’organizzazione in espansione, fondata sui principi di democrazia interna, tutela dei diritti di tutti i lavoratori della scuola e impegno concreto per una scuola pubblica di qualità, inclusiva e radicata nei territori. Questa prima delega in Val d’Aosta rappresenta non solo un traguardo organizzativo, ma anche un segnale di unità e di condivisione di valori comuni: la centralità della scuola come presidio educativo e sociale, la dignità professionale di chi ci lavora ogni giorno e la volontà di costruire una rappresentanza moderna e capillare. Il Sindacato Generale Scuola (SGS) ringrazia con profonda gratitudine tutti i colleghi e le colleghe che, con fiducia e coraggio, stanno scegliendo di aderire al nostro progetto sindacale. Un ringraziamento speciale va ai lavoratori della scuola in Sicilia, terra in cui il SGS è nato e ha mosso i primi passi, ai nostri dirigenti, e ai primi iscritti in Val d’Aosta che, con questa storica prima delega, aprono una nuova fase di espansione nazionale. È grazie al vostro impegno e alla vostra adesione che il SGS continua a crescere come sindacato democratico, indipendente e realmente vicino ai bisogni quotidiani del personale docente, ATA e dirigente scolastico.