3G Energy S.r.l. condanna con fermezza l’aggressione subita dal proprio Direttore Tecnico Roberto Bruccoleri

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La società 3G Energy S.r.l. rende noto che in data 26/04/2026, nei pressi del Villaggio Mosè di Agrigento, il proprio Direttore Tecnico, Geom. Roberto Bruccoleri, è stato vittima di una grave aggressione fisica da parte di un soggetto terzo, attualmente oggetto di denuncia formale presso le autorità competenti.

La società nel condannare con fermezza qualsiasi forma di violenza e intimidazione, e esprime piena solidarietà al proprio direttore comunica che ha sporto regolare denuncia.

3G Energy S.r.l. ha sempre operato nel pieno rispetto della legalità e della dignità delle persone, e ribadisce la propria totale estraneità a condotte di tal genere. La società si riserva di tutelare i propri interessi e quelli dei propri collaboratori in ogni sede competente, legale e non.