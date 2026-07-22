Castrofilippo, auto avvolta dalle fiamme: insegnante di 48 anni ricoverato in gravi condizioni

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Un insegnante di 48 anni, residente a Castrofilippo, è ricoverato in prognosi riservata dopo essere rimasto gravemente ustionato nell’incendio della propria automobile. L’episodio si è verificato nella notte e sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo sarebbe rimasto investito da un violento ritorno di fiamma mentre si trovava vicino al veicolo, sul quale sarebbe stato precedentemente versato del liquido infiammabile. L’esplosione delle fiamme gli ha provocato ustioni estese su gran parte del corpo.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, attirati dalle fiamme e dalle grida, che hanno contattato il numero unico di emergenza. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il quarantottenne all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i sanitari hanno successivamente disposto il trasferimento al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Civico di Palermo, dove l’uomo è attualmente ricoverato.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un possibile gesto volontario, ma al momento nessuna pista viene esclusa e gli accertamenti sono tuttora in corso.