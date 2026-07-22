Cani morti a Sciacca: un denunciato

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Paolo La Bella, 41 anni, di Sciacca, già condannato nel 2017 per incendio boschivo aggravato, è stato denunciato dalla Polizia locale alla Procura della Repubblica per maltrattamenti e uccisione di animali d’affezione dopo il ritrovamento di nove cani lasciati su un terrazzo, esposti a temperature di circa 43 gradi, senza acqua né adeguati ripari. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino e ha coinvolto Polizia Municipale, veterinari dell’Azienda sanitaria e personale dell’Ufficio comunale Benessere Animale. Ottenuta l’autorizzazione della Procura per l’ingresso forzato nell’immobile, i soccorritori hanno trovato quattro dei sei cuccioli già morti, mentre gli altri due, la madre e altri due cani adulti erano in gravissime condizioni.

Gli animali sopravvissuti sono stati soccorsi e trasferiti in una clinica veterinaria o in un canile convenzionato, e sono fuori pericolo. La Bella, assistito dall’avvocato Giuseppe Scorsone, respinge l’ipotesi di un abbandono volontario, sostiene di non aver potuto raggiungere l’immobile per circa un’ora e che spiegherà quanto accaduto agli investigatori.