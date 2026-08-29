Caos al Pronto soccorso di Agrigento, l’Asp cambia guida: arriva Salvatore Gallo

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Il dirigente assume ad interim la responsabilità del reparto dopo le dimissioni del precedente responsabile. Decisive anche le criticità emerse durante un sopralluogo della direzione strategica

Nuovo cambio al vertice del Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. In una fase particolarmente delicata per il reparto, l’Asp ha deciso di affidare temporaneamente la responsabilità della struttura al dottor Salvatore Gallo, già alla guida del Pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì.

L’incarico è stato disposto con procedura d’urgenza dalla direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale e sarà valido per nove mesi, con la possibilità di un’ulteriore proroga di nove mesi. Gallo dovrà quindi occuparsi contemporaneamente dei due presidi, in attesa che venga individuato attraverso un concorso il nuovo direttore stabile del Pronto soccorso agrigentino.

Alla base della decisione c’è innanzitutto la necessità di coprire rapidamente il posto rimasto vacante dopo le dimissioni presentate il 27 agosto dal precedente responsabile ad interim. Un avvicendamento arrivato in un momento tutt’altro che tranquillo per una struttura che registra quotidianamente un numero elevato di accessi e rappresenta uno dei principali punti di riferimento per l’emergenza sanitaria dell’intera provincia.

A pesare sulla scelta dell’Asp sono state anche le verifiche effettuate direttamente dalla direzione strategica. Il 20 agosto, infatti, i vertici dell’azienda sanitaria avevano effettuato un sopralluogo all’interno del Pronto soccorso, dal quale sarebbero emerse, secondo quanto riportato nel provvedimento, “rilevanti criticità”.

Una situazione che ha convinto l’Asp della necessità di intervenire rapidamente, evitando che il vuoto nella gestione del reparto potesse aggravare ulteriormente le difficoltà già riscontrate.

Nel provvedimento viene ribadita la necessità di garantire la continuità dell’assistenza e il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, assicurando ai cittadini le prestazioni sanitarie di emergenza e urgenza richieste dall’elevato bacino di utenza che fa riferimento all’ospedale di Agrigento.

Il compito affidato a Gallo sarà quindi quello di traghettare il reparto in questa fase di emergenza gestionale, affrontando le problematiche organizzative e garantendo la piena operatività del servizio.

Una soluzione temporanea, dunque, adottata dall’Asp mentre si prepara il percorso per la nomina definitiva del nuovo direttore. Nel frattempo, il Pronto soccorso agrigentino dovrà fare i conti con una situazione che gli stessi vertici dell’azienda sanitaria hanno ritenuto sufficientemente delicata da richiedere un intervento immediato.