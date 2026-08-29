Incendio a Makauda, il fuoco fa paura: residence evacuato e SS115 bloccata

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Vasto rogo nella zona di Sciacca, mobilitati vigili del fuoco e forze dell’ordine. Un Canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento

È scattata l’emergenza nella zona di Makauda, a Sciacca, dove un incendio di vaste dimensioni ha interessato la vegetazione, creando una situazione di forte preoccupazione soprattutto nelle aree vicine alle strutture turistiche.

Per motivi di sicurezza è stato necessario evacuare un residence della zona. Gli ospiti sono stati allontanati dalle proprie sistemazioni e accompagnati in spiaggia, lontano dal fronte delle fiamme.

L’incendio ha richiesto l’intervento di numerose squadre di soccorso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, supportati dagli agenti della Polizia stradale, dai carabinieri e dalle pattuglie del commissariato di Sciacca.

Il fumo e la vicinanza del rogo alla sede stradale hanno inoltre reso necessario interrompere temporaneamente la circolazione sulla strada statale 115. Il provvedimento è stato adottato per tutelare automobilisti e soccorritori impegnati nelle operazioni.

Dal cielo è già entrato in azione un Canadair, impegnato nei lanci d’acqua sul fronte dell’incendio. Vista la vastità dell’area interessata, sono state inoltre richieste altre squadre dei vigili del fuoco, con rinforzi in arrivo da Canicattì e dal comando provinciale di Trapani.

Le operazioni proseguono per cercare di circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme possano estendersi ulteriormente. Particolare attenzione viene riservata alle strutture presenti nell’area e alla sicurezza delle persone che si trovano ancora nelle vicinanze.