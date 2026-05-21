Canicattì, 37enne trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause del decesso

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Macabro ritrovamento a Canicattì, dove il corpo senza vita di un uomo di 37 anni è stato scoperto all’interno di un’abitazione in via Lepanto. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni conoscenti preoccupati per l’assenza di notizie dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le circostanze della morte restano ancora avvolte nel mistero.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di un possibile malore o di un’overdose, ma nessuna pista viene al momento esclusa. I primi rilievi effettuati nell’appartamento non hanno infatti consentito di stabilire con chiarezza cosa abbia provocato la morte del 37enne.

Per questo motivo, la Procura ha disposto l’autopsia, esame che sarà fondamentale per accertare le reali cause del decesso e chiarire eventuali responsabilità.

Nel frattempo, i militari dell’Arma stanno approfondendo le indagini, concentrandosi sulle ultime ore di vita dell’uomo, sui suoi contatti e sulle frequentazioni abituali, nel tentativo di ricostruire con precisione il quadro della vicenda.