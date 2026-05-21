Catania, fermato con oltre due chili di cocaina in auto: arrestato 36enne agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 140

Viaggiava ad alta velocità lungo la Strada Statale 121 in direzione Catania quando è stato notato dai carabinieri, insospettiti dall’andatura dell’auto e da una brusca manovra effettuata per imboccare il quartiere Monte Po. Per questo motivo i militari hanno deciso di intervenire e sottoporre il mezzo a controllo.

L’auto è stata fermata nel parcheggio di un’attività commerciale. Alla guida c’era un uomo di 36 anni, originario della provincia di Agrigento e unico occupante del veicolo.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto sotto il sedile anteriore una borsa contenente due panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 2,2 chilogrammi.

La droga è stata sequestrata mentre per il 36enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato successivamente trasferito nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.