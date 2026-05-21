Tragedia a Milano: muore una donna investita sulle strisce di Ioppolo Giancaxio, grave la sorella. Arrestato un 39enne ubriaco e positivo alla droga

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Drammatico incidente stradale a Milano, dove due sorelle originarie di Joppolo Giancaxio sono state travolte da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. Una delle due donne, Alfonsa Curiale, ex dirigente della biblioteca comunale, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La sorella Filomena è invece ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

Alla guida della vettura vi era un uomo di 39 anni che, dopo l’investimento, si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Poco più tardi si è presentato spontaneamente agli agenti della Polizia Locale.

Gli accertamenti effettuati subito dopo hanno evidenziato un quadro molto grave: il conducente sarebbe risultato con un tasso alcolemico pari a quattro volte oltre il limite consentito dal Codice della strada. Inoltre, i test tossicologici avrebbero confermato anche la positività all’uso di sostanze stupefacenti.

Per il 39enne sono quindi scattate le manette con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravate sia dallo stato di ebbrezza sia dall’assunzione di droga.

L’intera comunità di Joppolo Giancaxio è sotto shock per la tragedia che ha colpito la famiglia delle due sorelle.