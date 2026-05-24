Agrigento, il voto trasformato in odissea: il fallimento di un Comune che scarica il caos sui cittadini

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Ad Agrigento non bastavano le strade dissestate, i servizi a singhiozzo e la solita burocrazia da labirinto. No. Adesso siamo riusciti a trasformare persino il diritto al voto in una caccia al tesoro.

Alle amministrative del 2026 sta andando in scena l’ennesimo spettacolo indegno: sezioni elettorali ridotte, elettori spostati senza una comunicazione realmente efficace, cittadini mandati avanti e indietro tra scuole, uffici e seggi come pacchi postali. E nel frattempo, file interminabili, tensioni, rabbia e presidenti di seggio lasciati soli a gestire una situazione che non hanno creato.

La scena è sempre la stessa: persone convinte di votare nella solita sezione che arrivano al seggio e scoprono all’ultimo secondo di essere state trasferite altrove. “Deve andare ad Agrigento per il bollino.” Come se fosse normale. Come se tutti avessero tempo, macchina, pazienza e salute per attraversare la città inseguendo un adesivo burocratico.

E così il diritto democratico più basilare diventa un percorso a ostacoli.

La cosa più grave non è nemmeno l’errore organizzativo. Gli errori possono capitare. Il problema vero è la leggerezza con cui vengono scaricati addosso ai cittadini e a chi sta ai seggi. Perché poi il presidente di seggio diventa il bersaglio della frustrazione collettiva. Ma con quali strumenti? Con quale supporto? Con quale margine umano?

Qui si pretende rigidità assoluta da persone che stanno cercando di evitare il collasso operativo. Si pretende che applichino procedure perfette dentro un sistema organizzato in maniera imperfetta. E intanto il cittadino viene trattato come se fosse colpevole di non aver intuito da solo di essere stato spostato di sezione.

È l’ennesima fotografia di una città dove la disorganizzazione viene considerata fisiologica. Dove il disagio diventa normalità. Dove nessuno paga mai per il caos generato, ma tutti devono subirlo in silenzio.

E la beffa finale è che queste modifiche erano state presentate come un miglioramento per “agevolare le operazioni di voto”. Agevolare. Certo. Talmente agevolate che la gente vaga da un seggio all’altro senza sapere dove votare, mentre il personale prova disperatamente a tenere insieme un sistema che fa acqua da tutte le parti.

Agrigento meriterebbe ben altro. Meriterebbe istituzioni capaci di organizzare, informare e rispettare i cittadini almeno nel giorno delle elezioni. Perché il voto non è un favore concesso dall’amministrazione: è un diritto.

E quando per esercitarlo bisogna combattere contro la confusione, la superficialità e l’improvvisazione, allora non siamo davanti a un semplice disguido. Siamo davanti all’ennesimo fallimento amministrativo.

Viva Agrigento. Sempre. Ma non così.