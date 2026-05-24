Elezioni comunali nell’Agrigentino, affluenza al 33,14% alle 19: Cammarata guida la partecipazione

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Urne aperte fino alle 23 nei nove comuni dell’Agrigentino chiamati al voto per le amministrative. Alle ore 19 l’affluenza complessiva si è attestata al 33,14%: ai seggi si sono presentati 39.193 elettori su un totale di 118.262 aventi diritto.

Tra i centri con la partecipazione più alta spicca Cammarata, dove ha votato il 43,41% degli elettori, in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale. Bene anche Villafranca Sicula con il 41,27% e Sambuca di Sicilia che supera il 40%.

Nel capoluogo Agrigento l’affluenza ha raggiunto il 36,53%: hanno votato 18.730 cittadini su oltre 51 mila aventi diritto. Il dato risulta leggermente superiore rispetto alle precedenti amministrative.

Situazione più complicata invece a Raffadali, dove l’affluenza si è fermata al 19,41%, segnando il calo più netto rispetto alla scorsa consultazione, con oltre tredici punti percentuali in meno.

A Ribera ha votato il 35,76% degli elettori, mentre a Siculiana il dato si è attestato al 29,84%. Percentuali sotto la media anche a Casteltermini, dove si è recato alle urne il 23,44% degli aventi diritto.

A Camastra l’affluenza è stata del 31,83%, in lieve diminuzione rispetto all’ultima tornata elettorale, mentre Cammarata e Sambuca di Sicilia registrano gli incrementi più significativi.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23, quando inizierà il quadro definitivo della partecipazione elettorale nei comuni interessati dal voto.