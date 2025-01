Agrigento, escandescenze in ospedale, denunciato

Condividi

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento sono intervenuti in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, al pronto soccorso, dove un agrigentino di 25 anni si è scatenato in escandescenze pretendendo di essere visitato subito, entrando con prepotenza nei locali di cura. Lui si è scagliato verbalmente contro gli agenti, che lo hanno quindi condotto in caserma per identificarlo, avendo lui peraltro fornito nome e cognome falsi. Il 25enne è risultato essere già sottoposto al Daspo e destinatario di un avviso orale del questore, con la prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per false attestazioni sull’identità.